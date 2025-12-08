Teatro Guaíra apresenta ‘O Quebra-Nozes’ em cinco sessões esgotadas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) traz de volta ao palco do Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) o clássico balé ‘O Quebra-Nozes’. Serão cinco apresentações entre os dias 12 e 16 de dezembro, com sessões às 20h30 nos dias de semana e sábado, e às 18h no domingo. Os ingressos, vendidos em 24 de novembro, esgotaram em apenas três horas.

A montagem contemporânea do CCTG, preservando elementos clássicos, é uma superprodução dirigida por Luiz Fernando Bongiovanni, diretor do Balé Teatro Guaíra (BTG). O espetáculo reúne quase 150 artistas, integrando os quatro corpos artísticos do Centro Cultural: Balé Teatro Guaíra, Escola de Dança Teatro Guaíra (EDTG), G2 Cia. de Dança e Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP).

A regência musical ficará a cargo do maestro Roberto Tibiriçá, diretor musical e regente titular da OSP. Ele destaca a magia da música de Tchaikovsky e promete emoções melódicas e visuais ao público.

A montagem do espetáculo é um processo complexo que envolve a coordenação de diversos grupos artísticos. Bongiovanni explica que os ensaios começam de forma individual e gradualmente reúnem diferentes grupos em cena. A experiência acumulada nos últimos anos tornou o processo mais fluido, resultando em um entretenimento de alta qualidade para o público nesta época festiva.

O balé ‘O Quebra-Nozes’, criado pelo compositor Piotr Ilitch Tchaikovsky e o coreógrafo Lev Ivanov, estreou em 1892 na Rússia. Ao longo das décadas, consolidou-se como um clássico natalino mundial, fazendo parte da memória afetiva de diversas gerações.