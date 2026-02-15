Até terça-feira

Tá curtindo o Carnaval no Litoral? Confira a programação da folia!

Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 15/02/26 15h54
Pontal do Paraná, balneário de Ipanema. Foto: Roberto Dziura / AEN.

A programação do Carnaval segue até terça-feira (17/2) nas cidades do Litoral do Paraná. Para quem ainda busca opções para aproveitar o feriado prolongado, ainda há tempo de curtir blocos de rua, trios elétricos, desfiles e shows gratuitos espalhados pela região.

Em Paranaguá, a segunda-feira (16/2) será marcada pela apuração das escolas de samba, na Praça de Eventos. Já em Pontal do Paraná, a festa continua descentralizada, com atrações distribuídas em diferentes balneários.

Em Morretes, o Centro Histórico concentra a programação até as 2h da madrugada na segunda e na terça-feira. Quem estiver em Antonina poderá participar da tradicional corrida das Escandalosas, um dos eventos mais aguardados do Carnaval local.

Para quem estender a estadia nas praias, Matinhos recebe o Ressacão de Carnaval com a banda Olodum, na Avenida Atlântica, no próximo sábado (20/2). Confira a programação completa:

Paranaguá

Segunda-feira (16/2)

  • 14h00: apuração com o resultado das escolas, na Praça de Eventos;
  • 15h00: bloco dos Sujos;
  • 18h00: Carnaval Praça Viva.

Terça-feira (17/2):

  • 16h00: Carnailha, na Praça de Eventos;
  • 17h00: Carnaval Praça Viva;
  • 20h00: desfile das campeãs.

Pontal do Paraná

Segunda-feira (16/2)

  • Das 20h00 às 2h00: desfiles do bloco Urso Preto, da escola de samba Filhos da Gaviões; trios elétricos Águia com banda Manga Lee e DJ Jeff, Alucinação com banda Dom Caiçara, banda Alto Astral; blocos JB e Massa Folia, Pangaré; trio É Pinga É Owhh; e grupo de dança El Tiempo del Hoy, na Praia de Leste;
  • Das 21h00 às 0h00: banda Toke Suave em Pontal do Sul.

Terça-feira (16/2)

  • Das 21h às 2h00, em Praia de Leste: trio Alucinação, DJ Carioca e banda Alto Astral;
  • Das 21h às 2h00, em Santa Terezinha: trio elétrico Águia, DJ Jeff e banda Manga Lee;
  • Das 21h00 às 2h00, em Ipanema: trio Magia, DJ Célio e banda Dom Caiçara;
  • Das 21h00 às 2h00, em Shangri-lá: trio Cambiro e DJ Alan. 

Morretes

Segunda-feira (16/2) 

  • 16h00: bloco da Berereca no Centro Histórico, na Rua das Flores;
  • 17h00: bloco Maracatu Aroeira;
  • 19h00: banda Jeito a Mais;
  • 21h30: banda Viraduavesso;
  • 0h00: banda Chamavó;
  • 2h00: encerramento.

Terça-feira (17/2)

  • 16h30: bloco Araucoco no Centro Histórico, na Rua das Flores;
  • 19h00: bloco do Boneco;
  • 21h30: banda Bigode Groove;
  • 0h00: banda Bora Rolê;
  • 2h00: encerramento.

Matinhos

Segunda-feira (16/2)

  • 21h00: Carnafolia no Sesc;
  • 21h00: trio elétrico com saída do Balneário Junara até o Balneário Gaivotas.

Sábado (20/2)

  • 21h00: Ressacão de Carnaval com Olodum na Avenida Atlântica.

Guaratuba

Segunda-feira (16/2)

  • 21h00: escola de samba de Guaratuba com trio elétrico com trajeto Oceano – 29 de abril – Praça;
  • 22h00: banda de guaratuba e trios elétricos com trajeto Ponta Grossa- Praça.

Antonina

Segunda-feira (16/2)

  • A partir das 14h: blocos de rua na Avenida Carlos Gomes da Costa e praça de alimentação na Rua Oscar Renaud;
  • 16h: baile infantil com a banda Tupi Pererê;
  • 18h30: corrida rústica das escandalosas;
  • 19h30: concurso das escandalosas e charmosas;
  • 22h00: baile público com a banda Bora Rolê;
  • 00h45: baile público com a banda Clover;
  • 3h00: encerramento.

Terça-feira (17/2)

  • A partir das 14h: blocos de rua na Avenida Carlos Gomes da Costa e praça de alimentação na Rua Oscar Renaud;
  • 22h00: baile público com a banda Coração Brasil;
  • 2h00: encerramento.
