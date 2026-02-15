Tá curtindo o Carnaval no Litoral? Confira a programação da folia!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A programação do Carnaval segue até terça-feira (17/2) nas cidades do Litoral do Paraná. Para quem ainda busca opções para aproveitar o feriado prolongado, ainda há tempo de curtir blocos de rua, trios elétricos, desfiles e shows gratuitos espalhados pela região.

Em Paranaguá, a segunda-feira (16/2) será marcada pela apuração das escolas de samba, na Praça de Eventos. Já em Pontal do Paraná, a festa continua descentralizada, com atrações distribuídas em diferentes balneários.

Em Morretes, o Centro Histórico concentra a programação até as 2h da madrugada na segunda e na terça-feira. Quem estiver em Antonina poderá participar da tradicional corrida das Escandalosas, um dos eventos mais aguardados do Carnaval local.

Para quem estender a estadia nas praias, Matinhos recebe o Ressacão de Carnaval com a banda Olodum, na Avenida Atlântica, no próximo sábado (20/2). Confira a programação completa:

Paranaguá

Segunda-feira (16/2)

14h00: apuração com o resultado das escolas, na Praça de Eventos;

15h00: bloco dos Sujos;

18h00: Carnaval Praça Viva.

Terça-feira (17/2):

16h00: Carnailha, na Praça de Eventos;

17h00: Carnaval Praça Viva;

20h00: desfile das campeãs.

Pontal do Paraná

Segunda-feira (16/2)

Das 20h00 às 2h00: desfiles do bloco Urso Preto, da escola de samba Filhos da Gaviões; trios elétricos Águia com banda Manga Lee e DJ Jeff, Alucinação com banda Dom Caiçara, banda Alto Astral; blocos JB e Massa Folia, Pangaré; trio É Pinga É Owhh; e grupo de dança El Tiempo del Hoy, na Praia de Leste;

Das 21h00 às 0h00: banda Toke Suave em Pontal do Sul.

Terça-feira (16/2)

Das 21h às 2h00, em Praia de Leste: trio Alucinação, DJ Carioca e banda Alto Astral;

Das 21h às 2h00, em Santa Terezinha: trio elétrico Águia, DJ Jeff e banda Manga Lee;

Das 21h00 às 2h00, em Ipanema: trio Magia, DJ Célio e banda Dom Caiçara;

Das 21h00 às 2h00, em Shangri-lá: trio Cambiro e DJ Alan.

Morretes

Segunda-feira (16/2)

16h00: bloco da Berereca no Centro Histórico, na Rua das Flores;

17h00: bloco Maracatu Aroeira;

19h00: banda Jeito a Mais;

21h30: banda Viraduavesso;

0h00: banda Chamavó;

2h00: encerramento.

Terça-feira (17/2)

16h30: bloco Araucoco no Centro Histórico, na Rua das Flores;

19h00: bloco do Boneco;

21h30: banda Bigode Groove;

0h00: banda Bora Rolê;

2h00: encerramento.

Matinhos

Segunda-feira (16/2)

21h00: Carnafolia no Sesc;

21h00: trio elétrico com saída do Balneário Junara até o Balneário Gaivotas.

Sábado (20/2)

21h00: Ressacão de Carnaval com Olodum na Avenida Atlântica.

Guaratuba

Segunda-feira (16/2)

21h00: escola de samba de Guaratuba com trio elétrico com trajeto Oceano – 29 de abril – Praça;

22h00: banda de guaratuba e trios elétricos com trajeto Ponta Grossa- Praça.

Antonina

Segunda-feira (16/2)

A partir das 14h: blocos de rua na Avenida Carlos Gomes da Costa e praça de alimentação na Rua Oscar Renaud;

16h: baile infantil com a banda Tupi Pererê;

18h30: corrida rústica das escandalosas;

19h30: concurso das escandalosas e charmosas;

22h00: baile público com a banda Bora Rolê;

00h45: baile público com a banda Clover;

3h00: encerramento.

Terça-feira (17/2)

A partir das 14h: blocos de rua na Avenida Carlos Gomes da Costa e praça de alimentação na Rua Oscar Renaud;

22h00: baile público com a banda Coração Brasil;

2h00: encerramento.