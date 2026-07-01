Suspeito é morto pela RONE no Paraná após troca de tiros em megaoperação contra o PCC

Uma megaoperação deflagrada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) resultou na morte de um suspeito durante abordagem e consequente troca de tiros feita por policiais no Paraná. A Operação Coluna Sul é um desdobramento da Operação Maserati e prevê o cumprimento de 320 ordens judiciais, sendo 168 de busca e apreensão, em Santa Catarina, no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

Durante o cumprimento dos mandados no Paraná, policiais das Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), que prestava apoio ao Gaeco, foram recebidos a tiros por suspeitos ligados ao PCC. Conforme o Ministério Público, os agentes reagiram e um dos criminosos, de 25 anos, morreu no confronto. O suspeito tinha uma pistola equipada com seletor de rajada.

A operação mobiliza uma grande força de segurança em Santa Catarina, com 103 integrantes do Gaeco, aproximadamente 552 agentes, 198 viaturas e dois helicópteros. As diligências têm apoio, ainda, das polícias Civil, Militar e Penal, do Corpo de Bombeiros Militar e das forças de segurança dos demais estados envolvidos.

No Paraná, os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nesta quarta-feira (1) em Curitiba, Rio Branco, Colombo, União da Vitória, Rolândia, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Marmeleiro e Pato Branco.

A Operação Maserati foi deflagrada pelo Gaeco de Santa Catarina em 2021 para desarticular a estrutura do PCC que tentava expandir a atuação no estado.