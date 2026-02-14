Suspeito de planejar morte de cachorro é denunciado por atirar em dálmata no PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 29 anos foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por atirar em um cachorro da raça dálmata em Faxinal dos Ilhéus, localidade de São Mateus do Sul, no Sudeste do estado. O caso ocorreu em janeiro deste ano.

De acordo com as apurações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o animal pertencia a um vizinho, de 27 anos. O investigado teria se irritado com o fato de o cachorro transitar próximo à sua propriedade. A motivação estaria ligada a desentendimentos entre os moradores.

A polícia também identificou indícios de premeditação. Mensagens de texto enviadas pelo suspeito antes do crime indicariam a intenção de matar o animal. Em depoimento na delegacia, no entanto, o homem optou por permanecer em silêncio.

O cachorro foi atingido por disparos na região do tórax e apresentou sangramento intenso. Ele recebeu atendimento veterinário emergencial, passou por cuidados especializados e conseguiu sobreviver aos ferimentos.

Dois a cinco anos de prisão

O MP denunciou o homem por maus-tratos contra animal, crime cuja pena varia de dois a cinco anos de reclusão, além de multa. A acusação também inclui posse irregular de arma de fogo e disparo em via pública. Somadas, as penas podem variar de cinco a 12 anos de prisão, caso haja condenação.

Além das sanções criminais, o denunciado poderá ser obrigado a custear o tratamento veterinário do animal. A denúncia estabelece o pagamento de indenização mínima de R$ 5 mil por danos materiais. O caso segue em tramitação na Justiça.