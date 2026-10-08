Suplente de Sergio Moro se filia ao PL e amplia bancada do partido no Senado

O primeiro suplente do senador Sergio Moro (PL-PR), o advogado Luis Felipe Cunha, trocou o União Brasil pelo PL nesta quinta-feira (8). Ele assinou a ficha de filiação da sigla durante o encontro do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) com governadores e senadores eleitos no Sul do país.

Em janeiro, Moro assume o governo paranaense após a vitória no primeiro turno conquistada no último domingo (4). A cadeira dele em Brasília ficará com Cunha, que vai fazer parte da bancada de 29 senadores do PL — entre os eleitos agora e os que continuam o mandato —, a maior desde a redemocratização do país.

“Ocupar uma cadeira no Senado da República é um privilégio que traz junto uma grande responsabilidade. O meu maior compromisso é com o povo do Paraná e, por isso, minha atuação será pautada nos mesmos princípios e valores que o governador eleito Sérgio Moro partilha. Vamos trabalhar muito para tornar o Paraná ainda mais forte e desenvolvido, defendendo com protagonismo o nosso agro e a liberdade econômica”, afirmou Cunha durante a filiação em Brasília.

O evento teve a presença de Flávio Bolsonaro, do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e do coordenador da campanha presidencial, o senador Rogério Marinho (PL-RN). Cunha ainda disse que deve trabalhar em parceria com o candidato a senador mais votado do estado, Filipe Barros (PL-PR), e com Deltan Dallagnol (Novo-PR).

O ex-procurador da Lava Jato também foi eleito no primeiro turno, mas depende do julgamento de um recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para confirmar a diplomação para o mandato de oito anos.

“Nós vamos fazer um mandato em Brasília valorizando o estado do Paraná, o povo paranaense, buscando trazer recursos para de modo que a gente, realmente, possa fazer a diferença para a população paranaense”, afirmou o suplente.

Cunha assumirá o primeiro cargo eletivo na política em janeiro. Natural de São Paulo, ele mora em Curitiba desde 1994. Foi diretor jurídico do Brasil Telecom e da Oi/Telemar. Além disso, foi eleito vice-presidente do Instituto dos Advogados do Paraná por dois mandatos e membro do Tribunal de Ética e Disciplina. Desde 2009, ele é sócio do escritório de advocacia Vosgerau e Cunha. Em 2022, estreou nas urnas e foi eleito primeiro suplente do senador Sergio Moro, ambos pelo União Brasil.