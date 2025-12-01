Startup paranaense recebe R$ 2 milhões para desenvolver proteína alternativa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A startup Typcal, sediada em Curitiba, recebeu um aporte de aproximadamente R$ 2 milhões da aceleradora belga Biotope. O investimento será utilizado para impulsionar o desenvolvimento de proteínas alternativas através da fermentação de fungos, criando produtos como hambúrgueres veganos, substitutos de frango e salgadinhos proteicos.

O CEO da Typcal, Paulo Ibri, informou que o recurso será aplicado na aceleração de pesquisas e desenvolvimento de novos ingredientes, além de expandir as vendas no mercado europeu. A empresa abriu uma filial na Bélgica para realizar desenvolvimentos específicos de P&D que ainda não são possíveis no Brasil devido a limitações tecnológicas e de equipamentos.

A Typcal é uma das 148 empresas apoiadas pelo programa Paraná Anjo Inovador, tendo recebido R$ 250 mil para alavancar seu projeto de ingrediente alternativo rico em proteínas e fibras, e baixo em gorduras e calorias. O programa já destinou R$ 37 milhões para empresas paranaenses desenvolverem soluções, produtos e serviços inovadores.

A startup também foi selecionada para integrar o Mista, um dos maiores ecossistemas globais de foodtechs, e entrou para a lista da Protein Production Technology, que destacou 78 startups promissoras para 2026 no ramo alimentício.

No último ano, a Typcal realizou o depósito de uma patente internacional em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, referente ao primeiro concentrado proteico de micélio do mundo. A empresa planeja iniciar testes do novo ingrediente em protótipos de nutrição esportiva até o início de 2026.

Prestes a inaugurar uma nova fábrica em Pinhais, a Typcal utiliza um processo de fermentação pioneiro na América Latina, que produz resultados em apenas 24 horas, significativamente mais rápido que outras empresas do setor. A nova instalação será a primeira na América Latina a trabalhar com fermentação de micélio em larga escala, marcando uma inovação significativa para a indústria alimentícia brasileira.