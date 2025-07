Sorte em grupo? Bolão do Paraná paquera prêmio milionário da Mega Sena 2885

Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, teve sete motivos para comemorar o resultado da Mega Sena 2885, sorteada na noite desta terça-feira (08). Um bolão com sete participantes, feito na lotérica Chalé Pavão de Ouro acertou cinco dos seis números sorteados e faturou um prêmio de R$ 126.897,26.

O grupo não cravou os seis números, mas ficou por um triz de embolsar os R$ 28 milhões que estavam em jogo. Os números sorteados foram: 10, 25, 28, 36, 37 e 56. Não se sabe ao certo qual dezena separou o grupo de milhões de reais, mas certamente essa paquera do bolão com o prêmio milionário será assunto em rodas de conversa na cidade por um bom tempo.

O bolão premiado pela Mega Sena 2885 foi registrado na Chalé Pavão de Ouro. Cada participante investiu em torno de R$ 7 para fazer a aposta coletiva, que no fim das contas, rendeu quase R$ 18 mil para cada um dos sortudos.

Como jogar na nova Mega Sena?

Quem quiser tentar a sorte como o pessoal de Cornélio Procópio já pode fazer sua fezinha para o próximo concurso da Mega Sena, que será sorteado nesta quinta-feira (11). O prêmio está acumulado e pode chegar a R$ 32 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou no site oficial. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00.

