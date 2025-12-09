Solução fiscal do Paraná conquista 3º lugar em prêmio nacional de finanças

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria da Fazenda (Sefa) do Paraná conquistou o 3º lugar no 30º Prêmio Tesouro Nacional de Finanças Públicas, na categoria Soluções em Gestão Fiscal. O reconhecimento foi anunciado nesta segunda-feira (08), em Brasília, premiando uma inovadora solução de inteligência fiscal desenvolvida pelo estado.

A ferramenta paranaense revoluciona o planejamento, monitoramento e execução de recursos públicos, implementando um novo modelo de gestão fiscal orientado por inteligência e tecnologia. Já em aplicação, o sistema converteu grandes volumes de dados dispersos em informações estratégicas para tomada de decisões.

O ecossistema de inteligência fiscal, liderado pela Assessoria Técnica de Economia (ATE) da Sefa, resultou em uma redução de 75% na suplementação orçamentária, que caiu de R$ 9,5 bilhões no primeiro quadrimestre de 2024 para R$ 2,4 bilhões em 2025. Além disso, o número de atos orçamentários mensais diminuiu 58%, passando de 191 para 80 por mês.

No centro da solução está o Prefect, um orquestrador de dados que automatiza toda a cadeia de tratamento das informações orçamentárias e financeiras do Estado. Desenvolvido em Python, o sistema executa rotinas de extração automática, consolidação e conciliação de bases históricas, além de operar modelos preditivos para estimativa mensal de receitas.

O projeto premiado, intitulado “Do Dado à Decisão Estratégica: A Transformação da Gestão Fiscal do Paraná com o Robô Prefect e o Painel de Gestão Fiscal”, foi desenvolvido por uma equipe de servidores da Sefa. A inovação permite que cada secretaria acompanhe, quase em tempo real, a evolução das receitas e despesas, reforçando a transparência e a responsabilidade fiscal no planejamento orçamentário.