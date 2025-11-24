Soja lidera exportações nos portos do Paraná com 13 milhões de toneladas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A soja em grão liderou as exportações nos portos paranaenses entre janeiro e outubro de 2025, com 13.015.446 toneladas embarcadas, representando US$ 5,2 bilhões em valor FOB (Free On Board). O volume corresponde a 21,2% do total de 61.213.363 toneladas movimentadas no período, segundo relatório da Portos do Paraná.

O Brasil mantém-se como maior exportador do produto, com o Paraná desempenhando papel crucial. Cerca de 91% da soja exportada por Paranaguá tem a China como destino. Em outubro, houve um aumento de 60% na movimentação da commodity em comparação ao mesmo mês de 2024, saltando de 508.876 para 815.327 toneladas.

Além da soja em grão, o Porto de Paranaguá é o segundo maior exportador de farelo de soja do Brasil, responsável por 28% das exportações nacionais. De janeiro a outubro, foram movimentadas 5.517.043 toneladas de farelo, gerando US$ 1,8 bilhão em valor FOB. Os principais importadores foram Países Baixos, França, Espanha e Coreia do Sul.

Paranaguá também lidera a exportação nacional de óleo de soja, respondendo por 63% do total enviado ao exterior até outubro. O produto, utilizado nas indústrias alimentícia, farmacêutica, química e têxtil, teve como destino países que somaram mais de 860 mil toneladas importadas.

Para aumentar a capacidade de movimentação, o Porto de Paranaguá está investindo em infraestrutura. O Moegão, previsto para janeiro de 2026, centralizará o descarregamento ferroviário de granéis sólidos, conectando 11 terminais. Isso permitirá aumentar a descarga diária de 550 para até 900 vagões.

Outros projetos incluem a construção do Píer em ‘T’, que ampliará a velocidade de carregamento de navios, e o aprofundamento do canal de acesso, que possibilitará a atracação de embarcações maiores. Essas melhorias visam aumentar a competitividade do porto, reduzir custos operacionais e ampliar a segurança nas manobras dos navios.