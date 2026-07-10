Soja e veículos impulsionam melhor 1º semestre da história dos portos do Paraná

Soja, cargas embarcadas em contêineres e veículos fizeram a Portos do Paraná, estatal que administra as unidades em Paranaguá e Antonina, registrar em 2026 o melhor primeiro semestre da história em cargas movimentadas. Ao todo, foram 34,44 milhões de toneladas, entre exportações e importações, volume 0,6% acima do somado nos primeiros seis meses do ano passado.

Principal item da pauta de exportações do Estado, a soja foi um dos responsáveis pelo crescimento. No primeiro semestre do ano, 9,47 milhões de toneladas do grão foram embarcadas, 21% a mais do que o registrado no mesmo período de 2025, quando o total chegou a 7,86 milhões de toneladas.

As cargas conteinerizadas (cargas secas, perecíveis, maquinários, líquidos e gases) também contribuíram para o resultado histórico: foram 8,7 milhões de toneladas movimentadas no período, aumento de 8,9% se comparado aos primeiros seis meses de 2025, com 8 milhões de toneladas.

Veículos também contribuíram para o resultado histórico. No primeiro semestre do ano, o crescimento foi de 66%, com 84,8 mil movimentações, diante de 51,1 mil nos primeiros seis meses de 2025. Segundo a Portos do Paraná, o volume é equivalente a quase 80% de tudo o que foi movimentado em 2025, quando o complexo registrou 106,7 mil movimentações.

São 22,30 milhões de toneladas de produtos exportados no acumulado do ano, crescimento de 4,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior, que somou 21,27 milhões. As importações registraram 12,1 milhões de toneladas, queda em relação às 12,9 milhões de toneladas registradas na primeira metade de 2025.

Entre as importações, fertilizantes lidera a lista, com 4,73 milhões de toneladas recebidas na primeira metade do ano, total alinhado ao somado em 2025.

Complexo soja

O complexo soja segue como protagonista das negociações do Estado com destinos internacionais. O farelo de soja foi o segundo granel sólido mais exportado no primeiro semestre, com 3,39 milhões de toneladas embarcadas, volume estável na comparação com igual período de 2025, quando o complexo portuário enviou 3,42 milhões de toneladas.

Ao somar as exportações de soja e de farelo, o volume chega a 12,86 milhões de toneladas comercializadas, ou 57,6% do total enviado a outros países. O Porto de Paranaguá é vice-líder nacional na exportação desses dois produtos, informa a Portos do Paraná.

O porto lidera, porém, a movimentação do óleo de soja. No primeiro semestre do ano, foram 749,1 mil toneladas do derivado da soja exportadas, 43% acima do somado no mesmo período de 2025, de acordo com a Comex Stat, sistema do governo federal que reúne informações sobre o comércio exterior do país.

Ao alcançar 525 mil toneladas movimentadas contra 329 mil no primeiro semestre de 2025, a exportação de farelo de soja na variação mensal registrou aumento de 34% em junho.

Segundo semestre

A expectativa para o segundo semestre é positiva, informa a Portos do Paraná. O período, historicamente, concentra volume maior de movimentação nos portos do Estado. Em 2025, a empresa pública operou quase 40 milhões de toneladas entre julho e dezembro.