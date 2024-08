Socorristas fazem parto de emergência em rodovia no Paraná

A pequena Isadora escolheu nascer em uma ambulância e no meio de uma rodovia na sexta-feira (30). O parto foi PR-151, entre Carambeí e Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. A bebê e sua mãe Elisangela estão bem.

O parto foi feito pelo socorristas da EPR Litoral Pioneiro, Jonathan Rodrigo Czaika e Davi Lima dos Santos, com o apoio do Adriano Pereira, funcionários da concessionária que administra o trecho. A equipe foi acionada para fazer o atendimento a uma gestante num posto de combustível, depois de ser transportada por uma ambulância do município.

“Ao chegar no local, constatamos que ela estava entrando em trabalho de parto e já sentindo as primeiras contrações. Fizemos o primeiro atendimento e a colocamos na ambulância para levá-la a outra equipe, que já aguardava com o médico. No deslocamento ela começou a sentir as contrações mais fortes, primeiro de 2 em 2 minutos e depois de 1 em 1 minuto e aí o bebê nasceu. Foi um momento abençoado”, relatou Jonathan que pela primeira vez fez um parto.

Após o parto de emergência, hospital!

Após o nascimento, mãe e bebê seguiram na ambulância para Ponta Grossa, onde foram encaminhadas ao hospital HUMAI para os procedimentos e cuidados necessários. “O nascimento de uma criança mostra que a equipe deve estar preparada para o inusitado. Ficou claro que a vida é bela e merece ser celebrada sempre”, contou Davi, também iniciante em partos.

Em seis meses de operação da EPR Litoral Pioneiro no trecho de Ponta Grossa e Sengés, esse é o segundo parto realizado na concessão.

