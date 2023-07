Sociedades de Matemática realizam encontro Brasil/China no Paraná

Entre os dias 17 e 21 de julho, em Foz do Iguaçu, no Paraná, a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (SBMAC) e a Sociedade Chinesa de Matemática (CMS), realizam o Encontro Conjunto de Matemática entre Brasil e China.

O objetivo do encontro é fortalecer as conexões brasileiras com a comunidade matemática chinesa, considerada uma parceira estratégica para o século XXI. Durante os cinco dias de encontro, a programação contará com palestras plenárias, sessões de convidados e uma mesa-redonda sobre oportunidades de financiamento.

A China é hoje a maior referência na área de Matemática do planeta. Desde 2019, o país mais populoso do mundo ocupa o primeiro lugar no ranking do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), principal avaliação hoje da educação básica.

O evento, que também conta com a colaboração da Sociedade Chinesa de Matemática, está sendo realizado no JL Hotel by Bourbon. É o 6º evento entre pesquisadores de ambas as nações, porém o atual formato organizado pelas instituições dos dois países é inédito, o que cria uma elevada expectativa dos participantes.

Paolo Piccione e Jaqueline Mesquita, Presidente e Vice da SBM, e Pablo Martín Rodríguez, Presidente da SBMAC, trataram de dar as boas-vindas à comunidade chinesa em solo paranaense.

A programação do encontro conta com palestras plenárias, sessões de convidados e uma mesa redonda sobre oportunidades de financiamento. Jinyun Yuan, membro do Comitê Organizador do evento, abriu os trabalhos com um discurso de maneira a aproximar os colaboradores de dois mundos distintos na questão cultural.

“Nosso ideal é que essa cooperação entre os dois países continue. Percebo que aqui, em Foz do Iguaçu, há muitos participantes chineses, assim como brasileiros. Creio que esse congresso é uma excelente oportunidade para trocarmos experiências sobre produções científicas na área de Matemática”, destacou.

Recentemente, o presidente Lula (PT) fez uma visita à China e assinou 15 acordos de cooperação com o líder chinês, Xi Jinping. A maioria dos itens foi voltada à área econômica, porém, entre as parcerias firmadas, destaca-se na área de ciência:

a cooperação em aplicações pacíficas de ciência e tecnologia por parte de ambos;

a colaboração em pesquisa e inovação entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e o da China;

o entendimento sobre colaboração em tecnologias da informação e comunicação.

A programação completa do Encontro, que vai até a próxima sexta-feira (21), está disponível no site oficial do evento.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?