Sistema eProtocolo do Paraná será disponibilizado gratuitamente a municípios

O Governo do Paraná lançou o programa Integra Paraná em outubro de 2025, visando disponibilizar gratuitamente o sistema eProtocolo para municípios do estado. Até o momento, 61 cidades já manifestaram interesse na iniciativa, que busca compartilhar práticas de gestão digital e modernizar a administração municipal. As prefeituras têm até 10 de dezembro para aderir ao programa.

O eProtocolo é um sistema centralizado que gerencia a tramitação de processos digitais em mais de 90 órgãos estaduais. Atualmente, conta com mais de 465 mil usuários ativos e 8 milhões de processos digitais, registrando cerca de 8 mil novos protocolos diariamente.

Para participar do programa, as prefeituras interessadas devem entrar em contato com a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (Seap). Após a manifestação de interesse, os próximos passos incluem a formalização de um Termo de Cooperação, a inclusão dos dados municipais no sistema, o treinamento de servidores e a definição de um processo piloto.

O programa Integra Paraná abrange municípios de todas as regiões do estado, desde pequenas cidades como Anahy e Bela Vista da Caroba, até centros maiores como Bandeirantes e Cruzeiro do Oeste. A iniciativa visa promover maior integração entre o governo estadual e as administrações municipais, buscando oferecer serviços mais eficientes aos cidadãos paranaenses.