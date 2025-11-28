Siqueira Campos recebe R$ 23,6 milhões em investimentos do Estado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, receberá R$ 23,6 milhões em investimentos do Governo do Estado. Os recursos serão aplicados em obras de pavimentação, saneamento básico e aquisição de maquinários agrícolas. O anúncio foi feito durante a entrega de 83 casas na cidade nesta sexta-feira (28).

O maior investimento vem da Sanepar, que destinará R$ 12,4 milhões para ampliar as redes de abastecimento de água e tratamento de esgoto até 2029. Atualmente, 85% da população é atendida com coleta de esgoto, sendo todo o volume tratado. O objetivo é atender às metas do Marco Legal do Saneamento Básico antes do prazo estipulado de 2033.

Na área de infraestrutura urbana, serão investidos R$ 577 mil na pavimentação asfáltica dos arredores do Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, beneficiando o turismo religioso local. Já estão em andamento obras de pavimentação no bairro Santa Isabel, com investimento de R$ 1,5 milhão.

O setor agrícola receberá R$ 6,9 milhões para aquisição de maquinários, incluindo pá carregadeira, rolo compactador, trator de esteiras, motoniveladora e secadores de café. Também está prevista a pavimentação de quase cinco quilômetros de estradas rurais.

Outros investimentos incluem a adequação do Aeroporto Aguinaldo Pereira Lima, com R$ 300 mil para instalação de equipamentos exigidos pela Anac, e a aquisição de veículos como ônibus escolar, ambulância, van e caminhão limpa fossa, totalizando mais de R$ 2 milhões.

Os investimentos visam acompanhar o crescimento populacional de Siqueira Campos, que aumentou 31% em 12 anos, passando de 18,2 mil habitantes em 2010 para mais de 24 mil em 2022, segundo dados do IBGE.