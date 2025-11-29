Siqueira Campos recebe R$ 23,6 milhões em investimentos do Estado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, receberá R$ 23,6 milhões em novos investimentos do Governo do Estado. Os recursos serão aplicados em diversas áreas, incluindo obras de pavimentação, saneamento básico e aquisição de maquinários agrícolas. O anúncio foi feito durante a entrega de 83 casas na cidade.

O maior volume de investimentos vem da Sanepar, com R$ 12,4 milhões destinados a obras de saneamento básico até 2029. O objetivo é ampliar as redes de abastecimento de água e tratamento de esgoto, atendendo ao crescimento populacional do município, que aumentou 31% em 12 anos, chegando a mais de 24 mil habitantes em 2022, segundo o IBGE.

Na área de infraestrutura urbana, a Secretaria da Infraestrutura e Logística (Seil) anunciou a pavimentação asfáltica dos arredores do Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, com investimento de R$ 577 mil. Além disso, está em andamento a pavimentação de 6,3 mil metros quadrados de vias no bairro Santa Isabel, com investimento total de R$ 1,5 milhão.

O setor agrícola também será beneficiado, com R$ 6,9 milhões destinados à aquisição de maquinários, incluindo pá carregadeira, rolo compactador, trator de esteiras e motoniveladora. O pacote inclui ainda obras de pavimentação asfáltica em um trecho da Estrada Rural dos Barbosas.

A Secretaria das Cidades (Secid) repassará veículos como ônibus escolar, ambulância, van e caminhão limpa fossa, totalizando mais de R$ 2 milhões. Além disso, um convênio de R$ 300 mil foi assinado para adequações no Aeroporto Aguinaldo Pereira Lima, visando sua certificação e aprovação definitiva pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).