Siqueira Campos recebe 83 novas casas do Residencial Valle da Fartura

27/11/25

Nesta sexta-feira (28), 83 famílias de Siqueira Campos, no Paraná, receberão as chaves de suas novas casas no Residencial Valle da Fartura. O empreendimento, construído pela construtora Casarin, contou com um investimento de R$ 1,6 milhão do Governo do Estado, que forneceu um subsídio de R$ 20 mil por família para o valor de entrada.

A entrega das moradias será realizada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, em cerimônia marcada para as 15 horas, na Rua México, s/nº, local do novo residencial. O evento marca a conclusão de um importante projeto habitacional para a cidade, beneficiando dezenas de famílias locais.

O Residencial Valle da Fartura representa um avanço significativo na política habitacional do município, oferecendo moradia digna e acessível para a população. A iniciativa busca reduzir o déficit habitacional na região, proporcionando melhores condições de vida para os moradores de Siqueira Campos.

