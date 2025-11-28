Siqueira Campos entrega 83 casas populares em novo residencial

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (28), 83 famílias de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, receberam as chaves de suas novas moradias. As casas fazem parte da primeira fase do Residencial Valle da Fartura, um empreendimento que contou com investimentos de R$ 13,1 milhões do Governo do Estado e da Caixa Econômica Federal.

O Residencial Valle da Fartura é composto por 240 casas de 41 m² e 43 m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Três unidades foram adaptadas para pessoas com deficiência. O conjunto conta com infraestrutura completa, incluindo pavimentação, iluminação pública e galerias de águas pluviais.

As moradias fazem parte do programa Casa Fácil Paraná, criado em 2019 e transformado em política pública permanente em 2021. O programa oferece um subsídio de R$ 20 mil para famílias com renda de até quatro salários mínimos, cobrindo a entrada do financiamento.

Joelma Graças de Oliveira, uma das novas proprietárias, expressou sua emoção: “Já imagino como vou decorar a casa, o quarto da minha filha. É muito emocionante ver esse sonho se tornando realidade”.

A entrega do Valle da Fartura ocorrerá em três fases, com a segunda prevista para o primeiro semestre de 2026. Ao todo, 600 casas serão construídas no município em parceria do Governo do Paraná e a Caixa Econômica Federal.

Durante o evento, também foram anunciados R$ 23,6 milhões em novos investimentos para Siqueira Campos, destinados a obras de pavimentação, saneamento básico e compra de maquinários agrícolas.