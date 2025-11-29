Siqueira Campos entrega 83 casas populares do Residencial Valle da Fartura

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (28), 83 famílias de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, receberam as chaves de suas novas casas no Residencial Valle da Fartura. O empreendimento, que faz parte do programa Casa Fácil Paraná, contou com investimentos de R$ 13,1 milhões do Governo do Estado e da Caixa Econômica Federal.

As moradias entregues integram a primeira fase do residencial, que terá um total de 240 unidades. As casas possuem 41 m² ou 43 m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O condomínio conta com infraestrutura completa, incluindo pavimentação, iluminação pública e galerias de águas pluviais.

O programa Casa Fácil Paraná, criado em 2019, oferece um subsídio de R$ 20 mil para famílias com renda de até quatro salários mínimos, cobrindo a entrada do financiamento. Desde sua criação, o programa já atendeu mais de 126 mil famílias no estado.

Durante o evento de entrega, foram anunciados novos investimentos de R$ 23,6 milhões para Siqueira Campos, destinados a obras de pavimentação, saneamento básico e aquisição de maquinários agrícolas. A previsão é que as próximas fases do Residencial Valle da Fartura sejam entregues até o primeiro semestre de 2026, totalizando 600 casas no município.