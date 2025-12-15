Simepar lança plataforma Simeagro para monitoramento agrícola no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) lançará nesta quarta-feira (17) o Simeagro, uma nova plataforma voltada à agricultura. Desenvolvida em parceria com o Sistema Ocepar, a ferramenta integra informações climáticas, imagens de satélite, análises históricas, previsões meteorológicas e indicadores agrícolas em um único ambiente.

O Simeagro tem como objetivo fornecer dados qualificados para cooperativas, seguradoras e gestores públicos, permitindo tomadas de decisão mais precisas e rápidas no setor agrícola paranaense. A plataforma oferecerá recursos de monitoramento como mapas de NDVI (índice de vegetação por diferença normalizada), chuva espacializada, previsões de 7 dias, séries históricas e análises comparativas.

Durante o evento de lançamento, serão apresentadas aplicações práticas do Simeagro, demonstrando como a solução pode apoiar o planejamento, a mitigação de riscos, o acompanhamento de safras e processos de auditoria técnica. A arquitetura da plataforma, seus módulos principais e a utilização dos dados climáticos e meteorológicos produzidos pelo Simepar também serão detalhados.

O lançamento do Simeagro acontecerá na sede da Ocepar, em Curitiba, a partir das 8h30. Jornalistas interessados em cobrir o evento devem se credenciar até as 10h desta terça-feira (16), enviando um e-mail com nome da equipe e veículo de comunicação para fernanda.deslandes@simepar.br.