Simepar instala estação meteorológica no topo do Pico Marumbi em Morretes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma estação meteorológica completa do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) foi instalada no sábado (29) no topo do Pico Marumbi, o mais alto do Parque Estadual Pico Marumbi (PEPM), em Morretes. O equipamento, que se soma a outra estação instalada na base do parque em agosto, fornecerá dados cruciais sobre o regime de chuvas e temperaturas da região.

A nova estação, a 52ª do Simepar, é composta por anemômetro, pluviômetro, piranômetro, termohigrômetro e barômetro. Autônoma e alimentada por energia solar, ela enviará dados a cada 15 minutos. A instalação envolveu uma operação complexa, com apoio do Corpo de Socorro em Montanha (Cosmo) e um helicóptero do Instituto Água e Terra (IAT).

Luiz Fernando Grodzki, coordenador de infraestrutura do Simepar, destaca a importância dos dados para diversos setores: “Serão muito úteis para a aviação, grupos de socorro como BPMOA, Cosmo e Bombeiros, além de pesquisas científicas, permitindo comparações entre a base e o pico, e com outras estações no Litoral paranaense”.

A estação da base do Marumbi, em operação desde agosto, já registrou dados significativos. Em setembro, outubro e novembro, os acumulados de chuva foram de 235,2 mm, 362,6 mm e 202,8 mm, respectivamente. As temperaturas médias no mesmo período variaram entre 17°C e 18,6°C.

As informações da nova estação estarão disponíveis em breve no site do Simepar, após a conclusão dos testes. Esses dados serão valiosos para montanhistas e visitantes no planejamento de trilhas, aumentando a segurança em uma região onde, segundo meteorologistas, o tempo pode mudar rapidamente devido ao relevo irregular.