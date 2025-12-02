Simepar inaugura nova estação meteorológica em General Carneiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) inaugura nesta quarta-feira (3) uma nova estação meteorológica em General Carneiro, região Sul do Estado. A instalação, localizada na fazenda Monte Alegre a 1.370 metros de altitude, ficará a aproximadamente 10 km da estação do Distrito de Horizonte, em Palmas.

A nova unidade permitirá a obtenção de dados meteorológicos mais precisos para a região, conhecida por registrar algumas das temperaturas mais baixas do Paraná. Em agosto deste ano, por exemplo, o município chegou a marcar -5ºC, a mínima mais baixa do estado.

A estação meteorológica auxiliará no fornecimento de informações climáticas detalhadas, que podem ser úteis para diversos setores, incluindo agricultura, turismo e planejamento urbano. Para o município de General Carneiro, os dados poderão contribuir especialmente para o desenvolvimento do turismo de inverno, atraindo visitantes interessados nas baixas temperaturas da região.

A inauguração está marcada para as 16 horas desta quarta-feira, no Hotel e Restaurante Meotti Horizonte, localizado na BR-153, km 520, no distrito de Horizonte. O evento contará com a presença de autoridades locais e estaduais, incluindo representantes do Simepar e da prefeitura de General Carneiro.