Simepar e Defesa Civil divulgam balanço da primavera e previsão para o verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Simepar e a Defesa Civil do Paraná realizarão uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (18) às 14h para apresentar um balanço das ocorrências meteorológicas registradas durante a primavera e divulgar a previsão do tempo para o verão 2025/2026. O evento acontecerá na sede do Simepar, em Curitiba.

A primavera que se encerra foi marcada por um aumento nas ocorrências de vendavais, granizo e chuvas intensas, além de registros inéditos de tornados no estado. Os meteorologistas Júlia Munhoz e Lizandro Jacóbsen, do Simepar, e o coronel Fernando Raimundo Schunig, coordenador estadual da Defesa Civil, estarão presentes para detalhar os dados e responder perguntas.

O Solstício de Verão, que marca oficialmente o início da nova estação, ocorrerá no domingo (21) às 12h03. As informações apresentadas na coletiva serão importantes para que a população e as autoridades se preparem adequadamente para as condições meteorológicas esperadas nos próximos meses.

Jornalistas interessados em participar da entrevista coletiva devem se credenciar até as 17h desta quarta-feira (17), enviando nome da equipe, documento (RG ou CPF) e veículo de comunicação para o e-mail fernanda.deslandes@simepar.br.