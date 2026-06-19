Simepar alerta para temporais e ventos fortes em várias áreas do Paraná

O avanço de uma frente fria, combinado com a chegada de ventos úmidos e quentes, vai mudar o tempo no Paraná a partir desta sexta-feira (19). De acordo com boletim meteorológico divulgado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há possibilidade de temporais isolados em várias regiões do estado.

O risco principal, segundo o boletim, é de rajadas de vento e chuva forte localizadas nas regiões de Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Cascavel, Laranjeiras do Sul, Guaíra, Umuarama, Guarapuava, Manoel Ribas, Campo Mourão, União da Vitória e Querência do Norte.

+ Leia mais Ciclone extratropical forma frente fria e aciona temporais no Paraná nesta sexta-feira

A atenção especial fica para a região Oeste e Centro-Sul do estado, onde os ventos podem passar dos 60 km/h.

Já no sábado (20), a instabilidade se espalha por todo o Paraná. O risco de novos temporais se desloca mais a Leste, atingindo o Norte Central, Campos Gerais, Grande Curitiba e Litoral.