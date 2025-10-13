Símbolo da fibromialgia pode ser inserido em placas preferenciais do Paraná

Borboleta roxa

Um projeto de lei que prevê a inclusão da borboleta roxa, símbolo mundial da fibromialgia – doença crônica caracterizada por dor generalizada e fadiga -, nas placas de atendimento preferencial foi protocolado na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). De autoria da deputada estadual Cristina Silvestri (PP), o objetivo da iniciativa é tornar mais inclusivo o atendimento prioritário a pacientes da síndrome.

“Muitas pessoas ainda enfrentam constrangimentos por não apresentarem sinais físicos visíveis da doença. O símbolo da borboleta roxa, reconhecido internacionalmente, é um recurso eficiente para promover a inclusão. A proposta é simples, de baixo custo e com grande impacto social”, destaca a parlamentar.

A deputada Cristina é autora de outras iniciativas voltadas à proteção e garantia de direitos das pessoas com fibromialgia. Entre elas, a lei que criou a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia. A parlamentar também é coautora do projeto que instituiu a Carteira de Identificação para Pessoas com Fibromialgia no estado.

“O Paraná já avançou em políticas públicas de acolhimento e proteção às pessoas com fibromialgia e este projeto é mais um passo importante nessa trajetória”.

A proposta vale para estabelecimentos públicos e privados que prestam atendimento ao público.

O que é fibromialgia?

A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor musculoesquelética crônica e generalizada, fadiga intensa, distúrbios do sono e alterações cognitivas. Apesar de invisível aos olhos, seus efeitos na qualidade de vida dos pacientes são profundos.

