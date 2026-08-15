Silo que armazenava milho desaba no interior do Paraná

Um silo desabou no município de Primeiro de Maio, no Norte do Paraná, na manhã desta sexta-feira (14). A instalação pertence à Unidade Primeiro de Maio da Cocamar Cooperativa Agroindustrial. Segundo a empresa, não houve feridos e o recebimento de grãos pela unidade não será afetado.

Em imagens registradas por moradores e publicadas nas redes sociais, é possível ver que o compartimento, que armazenava milho, apresentava um rompimento por onde o produto começou a vazar. Conforme a estrutura se esvaziava, o silo não resistiu ao peso e acabou desabando.

Segundo a Cocamar, trata-se de um silo “pulmão”, também chamado de silo de espera. Nesse tipo de armazenamento temporário, o produto fica estocado por algumas horas para equilibrar o ritmo entre a descarga dos grãos e a capacidade dos equipamentos seguintes para os quais a safra é destinada.

Um silo da Cocamar desmoronou no início da tarde desta sexta-feira (14), em Primeiro de Maio, no Norte do Paraná.



As circunstâncias do ocorrido ainda não foram esclarecidas. Até o momento, também não há informações confirmadas sobre possíveis vítimas ou feridos. pic.twitter.com/241Y0oRg9L — Viviane Bonfim Adv⚖️🌾🚜 (@euvivianebonfim) August 14, 2026

O que diz a Cocamar

Por meio de nota, a Cocamar informou que os protocolos de segurança foram acionados e não houve vítimas. O incidente resultou apenas em danos materiais. A Cooperativa disse que está adotando as providências necessárias e o recebimento da safra na unidade seguirá acontecendo.