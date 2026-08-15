Acidente

Silo que armazenava milho desaba no interior do Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Raisa Toledo - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 14/08/26 21h28
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Foto: Depositphotos | Imagem ilustrativa

Um silo desabou no município de Primeiro de Maio, no Norte do Paraná, na manhã desta sexta-feira (14). A instalação pertence à Unidade Primeiro de Maio da Cocamar Cooperativa Agroindustrial. Segundo a empresa, não houve feridos e o recebimento de grãos pela unidade não será afetado.

Em imagens registradas por moradores e publicadas nas redes sociais, é possível ver que o compartimento, que armazenava milho, apresentava um rompimento por onde o produto começou a vazar. Conforme a estrutura se esvaziava, o silo não resistiu ao peso e acabou desabando.

Segundo a Cocamar, trata-se de um silo “pulmão”, também chamado de silo de espera. Nesse tipo de armazenamento temporário, o produto fica estocado por algumas horas para equilibrar o ritmo entre a descarga dos grãos e a capacidade dos equipamentos seguintes para os quais a safra é destinada.

O que diz a Cocamar

Por meio de nota, a Cocamar informou que os protocolos de segurança foram acionados e não houve vítimas. O incidente resultou apenas em danos materiais. A Cooperativa disse que está adotando as providências necessárias e o recebimento da safra na unidade seguirá acontecendo.

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