Setor de serviços do Paraná cresce 2,5% em outubro, quinto maior do país

O setor de serviços do Paraná registrou crescimento de 2,5% em outubro em relação a setembro, o quinto maior aumento do país, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (12). O resultado ficou bem acima da média nacional de 0,3% e atrás apenas do Acre (10%), Piauí (7,3%), Mato Grosso do Sul (6,3%) e Espírito Santo (4,6%).

A receita nominal do setor no Paraná teve acréscimo de 1,5% em outubro, também superando a média brasileira de 0,2%. No acumulado do ano até outubro, o estado apresentou aumento de 6,5% na receita nominal e 2,4% no volume de serviços em comparação com o mesmo período de 2024.

O turismo paranaense também mostrou bom desempenho, com elevação de 2,4% no volume de serviços prestados em outubro em relação a setembro, acima da média nacional de 0,8%. A receita nominal do turismo no estado cresceu 11,5% em outubro na comparação com o mesmo mês de 2024.

Entre os setores analisados, os serviços prestados às famílias tiveram o maior aumento no acumulado do ano, com 4% de crescimento no volume e 12,2% na receita nominal em relação ao mesmo período de 2024. Os serviços profissionais, administrativos e complementares ficaram em segundo lugar, com alta de 2,7% no volume e 8,4% na receita.

A Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE investiga a receita bruta de empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que têm como atividade principal um serviço não financeiro, excluindo as áreas de saúde e educação.