Sesa abre inscrições para 1ª Corrida de Vigilância em Saúde em Curitiba

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) abriu as inscrições para a 1ª Corrida de Vigilância em Saúde, que acontecerá em 14 de dezembro em Curitiba. O evento gratuito marca o encerramento das ações do Paraná Rosa 2025 e visa promover a saúde, incentivar a atividade física e mobilizar a sociedade.

A corrida oferece três modalidades: caminhada de 3 km e corridas de 5 km e 10 km, para pessoas acima de 16 anos. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Sympla. Todos os participantes receberão medalhas, com troféus para os três primeiros colocados nas categorias geral e por faixa etária, em ambos os sexos.

Com largada na Avenida Dário Lopes, em frente ao Estádio Durival Britto e Silva, no bairro Rebouças, o evento tem 5 mil vagas disponíveis. A prova encerra o calendário de corridas de rua de Curitiba em 2025.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, ressalta a importância do evento para conscientizar sobre o cuidado contínuo com a saúde. “A corrida vem para reforçar que todos devemos manter constantemente uma rotina saudável, com boa alimentação e exercícios físicos”, afirmou.

A iniciativa também marca o fim oficial do Paraná Rosa 2025, campanha estadual que desde setembro promoveu ações voltadas à saúde da mulher, incluindo a circulação da Carreta Saúde da Mulher em municípios prioritários, atividades de prevenção e programas de cidadania.