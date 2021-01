O Paraná registrou, neste domingo (10), 1.625 casos confirmados e 7 novas mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da covid-19 mostram que o Paraná soma 469.538 casos confirmados e 8.676 mortos em decorrência da doença. Curitiba não terá boletim neste domingo e os dados virão acumulados nesta segunda-feira (11).

publicidade

AS novas vítimas são 4 mulheres e 3 homens, com idades que variam de 40 a 90 anos. Os óbitos ocorreram nos dias 8 e 9 de janeiro e as vítimas são das cidades de Ponta Grossa (3), Arapongas (2). Há ainda a morte de uma pessoa que morava em cada um dos seguintes municípios: Ampére e Santa Mariana.

Os casos do boletim deste domingo referem-se à pacientes que estiveram ou estão com a doença entre 24 de outubro de 2020 e 8 de janeiro de 2021. Os casos por data de confirmação do diagnóstico, ou encerramento (fechamento) do caso no sistema estão distribuídos nos meses: janeiro de 2021 são 1.541, os demais de 2020 nos meses de outubro 1, novembro 24 e dezembro 59.

O Paraná tem ainda 1.350 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados. São 1.075 pacientes em leitos SUS (585 em UTI e 490 em leitos clínicos/enfermaria) e 275 em leitos da rede particular (140 em UTI e 135 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 1.251 pacientes internados, 458 em leitos UTI e 793 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.