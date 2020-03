Para não estragar, toda a merenda da rede estadual de ensino será doada para famílias cadastradas no Bolsa Família do governo federal. Com o decreto assinado essa semana pelo governador Ratinho Jr, todas as escolas do Paraná estão sem aula para evitar o contágio do novo coronavírus. No total, 230 mil alunos estão cadastrados no programa no estado.

A primeira etapa da doação será de alimentos perecíveis próximos da data de vencimento que já estão armazenados nas escolas. Na sequência, a Secretaria Estadual de Educação e do Esporte (Seed) fará a entrega do restante do estoque de merenda escolar.

Distribuição

Foi formada uma força-tarefa para fazer a distribuição dos alimentos nas próximas semanas. Além da Seed, vão participar o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, a Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes, a Secretaria de Segurança Pública e a Defesa Civil do Paraná.

A direção das escolas terão autonomia para definir como será a distribuição dos alimentos perecíveis que já estão nas escolas. A força-tarefa vai atuar para que se evite aglomerações, o que facilita a transmissão do coronavírus. Os alunos e suas famílias devem retirar os alimentos exclusivamente nas instituições em que estão matriculados.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).