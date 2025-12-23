Sem apagão! Copel reforça sistema elétrico para o verão no litoral do Paraná

Acabar a luz nas praias do litoral do Paraná durante a temporada de verão é um dos maiores pesadelos dos moradores e turistas. Por isso, a Copel montou um plano de ação para garantir que não haja interrupção no fornecimento de energia nesse período com maior demanda.

O investimento que a companhia está fazendo é de R$ 13,1 milhões. Um valor que é proporcional ao aumento de pessoas nas praias do estado entre o fim do ano e o carnaval: o crescimento chega a ser de 300%. Nisso vem consumo maior de energia, principalmente de ar condicionado e ventiladores, além do próprio movimento no comércio.

Para ter uma ideia, no último verão no litoral do Paraná o consumo máximo de energia chegou a 227 megawatts (MW), o que é quase seis vezes maior do que em meses fora da temporada, quando o consumo padrão fica em torno de 40 MW.

“O Plano Verão existe na Copel há mais de 15 anos. Ano a ano ele é aprimorado, aperfeiçoado, sempre com lições aprendidas. Ele consiste em ter ações de várias áreas da Copel, desde atendimento comercial até atendimento de manutenção, subestações e linhas”, diz a gerente executiva da região Metropolitana Curitiba Sul e Litoral da Copel, Suzane Fritzen Puchta.

O plano engloba a inspeção de redes de baixa tensão e 250 quilômetros de linhas de distribuição de alta tensão. Nas redes de baixa, a Copel já fez blindagens em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná para melhorar a proteção contra descargas elétricas e outras interferências.

Como complemento, uma outra ação importante já foi feita: a poda de 47 mil árvores do litoral. Isso é feito para evitar que as árvores tenham contato com a rede elétrica, o que pode levar ao desligamento da energia em dias de chuvas e com vento forte.

No investimento para a temporada, a Copel destacou subestações móveis para aumentar a potência em 42%. Instaladas sobre estruturas de caminhões, essas estruturas podem atender 30 mil unidades consumidoras com energia.

E, claro, as subestações da Copel em Guaratuba, Matinhos e Praia de Leste — as mais potentes das praias — estão funcionando plenamente e já passaram por manutenção. As subestações de Grajaú, Pontal do Sul, Albatroz e Coroados, com menor potência, também estão em dia para reforçar o sistema elétrico.

A Copel também reforçou a equipe de atendimento com 150 eletricistas para trabalharem no litoral. Todos com uma frota de veículos equipados para acelerar o atendimento da população. “Esse efetivo na região do litoral aumenta para que a gente possa atender as demandas que surgem agora nessa época de temporada. É um atendimento com equipes que dão suporte às emergências, à parte comercial, como ligações e religações”, completa Suzane Fritzen Puchta.