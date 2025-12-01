Selo Clima Paraná 2025 bate recorde com 313 inscrições

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná realiza nesta terça-feira (2), às 19h, a cerimônia de entrega do Selo Clima Paraná 2025 no Câmpus da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), em Curitiba. O evento reconhece organizações e municípios paranaenses que contribuem para a sustentabilidade ambiental e gestão climática.

A edição de 2025 registrou um recorde de 313 inscrições, um aumento de 70% em relação ao ano anterior. O Selo Clima Paraná, coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), premia ações voltadas à mitigação das mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável e práticas de responsabilidade socioambiental.

A cerimônia também celebrará os dez anos do projeto, homenageando instituições que participam desde seu início em 2015. O evento marca uma década de esforços coletivos para promover a sustentabilidade no estado.

A premiação acontece no Câmpus da Indústria da Fiep, localizado na Av. Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico, Curitiba-PR. O crescente número de participantes reflete o aumento do engajamento de organizações e municípios paranaenses com questões ambientais e climáticas.