Seleção Brasileira de Futsal enfrenta Holanda em amistosos no Paraná

Por AEN Tai
- Atualizado: 16/12/25 12h07

A Seleção Brasileira de Futsal enfrentará a Holanda em dois amistosos internacionais no Oeste do Paraná, nos dias 20 e 21 de dezembro. As partidas serão transmitidas ao vivo pela TV Paraná Turismo, levando jogos de alto nível técnico aos telespectadores.

O primeiro confronto acontece no sábado (20), às 16h, em Foz do Iguaçu. O segundo jogo será realizado no domingo (21), às 18h, em Santa Helena. Os amistosos fazem parte da preparação da equipe brasileira, comandada pelo técnico Marquinhos Xavier, que busca testar formações e estratégias contra um adversário tradicional do cenário europeu.

As partidas prometem reunir atletas consagrados e novos talentos, oferecendo ao público jogadas técnicas e intensidade características do futsal brasileiro. A realização dos jogos no Paraná reforça o papel do estado como sede de importantes eventos esportivos nacionais e internacionais.

Para assistir às transmissões, os interessados podem sintonizar a TV Paraná Turismo no Canal 9.1 UHF (TV aberta), canal 509 (Claro/NET), antena parabólica pelo satélite Star One D2 (frequência 4056, Banda C), Banda KU canal 236, ou SKY TVRO canal 66.

