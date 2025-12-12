Segurança no Litoral: Estado e municípios alinham estratégias para o verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) realizou uma reunião nesta sexta-feira (12) com representantes das prefeituras do Litoral, do Poder Judiciário e do Ministério Público. O encontro teve como objetivo principal ouvir as demandas locais para o planejamento do Verão Maior Paraná, buscando identificar necessidades específicas das cidades litorâneas e ajustar as ações de segurança de forma conjunta.

Durante a reunião, foram abordados temas como organização urbana, fluxo de turistas, estrutura de atendimento e necessidades de policiamento. As contribuições dos participantes serão utilizadas para elaborar um planejamento mais adequado à realidade de cada município durante a alta temporada.

O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, apresentou o planejamento do Estado, que prevê o envio de mais de 2 mil profissionais de todas as forças de segurança para a região litorânea. Uma das novidades para este ano será o uso de câmeras com inteligência artificial, parte da segunda fase do projeto Olho Vivo.

O sistema inteligente permitirá pesquisar características específicas de pessoas e veículos, rastrear rotas, consolidar informações de diversos pontos e emitir alertas automáticos às forças de segurança. O objetivo é garantir uma temporada mais segura e eficiente para moradores e visitantes do litoral paranaense.

A reunião faz parte da Missão Paraná IV, que promoveu uma série de ações no Litoral do Estado durante a semana, passando por Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaratuba, Guaraqueçaba, Matinhos e ilhas da região.