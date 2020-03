O secretário estadual da saúde, Beto Preto, apresentou no início da noite desta sexta-feira (27) o boletim atualizado dos casos de coronavírus no Paraná. As duas primeiras mortes em decorrência da Covid-19 foram confirmadas no estado nesta sexta-feira. As duas vítimas são um homem de 84 anos e uma mulher de 54 anos, ambos da cidade de Maringá.

Boletim

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou 125 casos de coronavírus no Paraná, com 2004 exames descartados e 1078 em investigação. Foram confirmados nesta sexta-feira, cinco novos casos em Curitiba, dois em Campo Mourão, três em Cascavel, um em Cianorte, um em Guaíra, um em Guarapuava, quatro em Maringá, um em Umuarama e um caso em União da Vitória.