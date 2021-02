Secretário da saúde do Estado Beto Preto testou positivo para a covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde no início da noite desta quinta-feira (4).

De acordo com a assessoria do Governo do Estado, Beto Preto apresentou tosse e dores na garganta e realizou o exame na manhã desta quinta. O secretário está em isolamento e segue sendo acompanhando por uma equipe médica.

Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Cascavel para inaugurar o Centro Nacional de Treinamento de Atletismo ao lado do governador Ratinho Junior. Beto Preto não participou da solenidade.

