Secretaria de Segurança realiza ação de atendimento na Ilha das Peças

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP) realizou nesta terça-feira (9) uma ação de atendimento aos moradores da Ilha das Peças, no Litoral do Estado. A iniciativa faz parte da Missão Paraná IV, que visa aproximar a gestão da segurança pública das demandas da população e lideranças regionais.

Durante a ação, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) ofereceu serviços essenciais como emissão de Carteira de Identidade (primeira e segunda via), registro de Boletins de Ocorrência e solicitações de Certidão de Antecedentes Criminais. Esses serviços visam facilitar o acesso da comunidade à documentação e registros oficiais.

A SESP também levou orientações do programa Mulher Segura, iniciativa voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher, contribuindo para a prevenção e disseminação de informações sobre proteção e acolhimento.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prestou apoio operacional à atividade, atuando no deslocamento até a ilha e no policiamento ostensivo durante todo o atendimento, garantindo suporte às equipes e segurança à população local.

Fernando Luiz Ramos Brock, diretor do Colégio Estadual do Campo Ilha das Peças, destacou a importância da ação para a comunidade, considerando as dificuldades logísticas enfrentadas pelos moradores para acessar esses serviços em outras localidades.

A Missão Paraná IV continua no Litoral até sexta-feira (12), com atividades programadas em municípios como Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaratuba, Guaraqueçaba, Matinhos e outras ilhas da região, levando serviços e atendimentos às comunidades locais.