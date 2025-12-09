Secretaria de Segurança do Paraná realiza ação na Ilha das Peças

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP) realizou nesta terça-feira (9) uma ação de atendimento aos moradores da Ilha das Peças, no Litoral do Estado. A iniciativa faz parte da Missão Paraná IV, que visa aproximar a gestão da segurança pública das demandas da população e lideranças regionais.

Durante a ação, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) ofereceu serviços essenciais como emissão de Carteira de Identidade, registro de Boletins de Ocorrência e solicitações de Certidão de Antecedentes Criminais. A SESP também levou orientações do programa Mulher Segura, voltado ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Fernando Luiz Ramos Brock, diretor do Colégio Estadual do Campo Ilha das Peças, destacou a importância da iniciativa para a comunidade local, considerando as dificuldades logísticas enfrentadas pelos moradores para acessar esses serviços em Paranaguá.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prestou apoio operacional, atuando no deslocamento até a ilha e no policiamento durante o atendimento. A Missão Paraná IV continuará no Litoral até sexta-feira (12), percorrendo outros municípios da região e levando serviços e atendimentos às comunidades locais.