Segurança Pública

Secretaria de Segurança do Paraná realiza ação na Ilha das Peças

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 09/12/25 19h08
SESP

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP) realizou nesta terça-feira (9) uma ação de atendimento aos moradores da Ilha das Peças, no Litoral do Estado. A iniciativa faz parte da Missão Paraná IV, que visa aproximar a gestão da segurança pública das demandas da população e lideranças regionais.

Durante a ação, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) ofereceu serviços essenciais como emissão de Carteira de Identidade, registro de Boletins de Ocorrência e solicitações de Certidão de Antecedentes Criminais. A SESP também levou orientações do programa Mulher Segura, voltado ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Fernando Luiz Ramos Brock, diretor do Colégio Estadual do Campo Ilha das Peças, destacou a importância da iniciativa para a comunidade local, considerando as dificuldades logísticas enfrentadas pelos moradores para acessar esses serviços em Paranaguá.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prestou apoio operacional, atuando no deslocamento até a ilha e no policiamento durante o atendimento. A Missão Paraná IV continuará no Litoral até sexta-feira (12), percorrendo outros municípios da região e levando serviços e atendimentos às comunidades locais.

