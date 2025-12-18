Saúde reorganiza atendimento de urgência e emergência no Oeste do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná publicou nesta quinta-feira (18) uma resolução que redefine os critérios de regulação dos atendimentos de urgência e emergência na Macrorregião Oeste. A medida visa organizar os fluxos de pacientes, agilizar o atendimento e reduzir a sobrecarga dos hospitais terciários.

A nova normativa amplia o papel dos hospitais de média complexidade, permitindo que assumam progressivamente os atendimentos compatíveis com sua estrutura. Isso busca equilibrar a rede, direcionando os casos conforme o nível de complexidade necessário.

A resolução consolida as referências hospitalares para média e alta complexidade em áreas como traumato-ortopedia, cardiologia, cirurgia cardiovascular, vascular e endovascular, neurologia e neurocirurgia. Os critérios consideram as habilitações do Ministério da Saúde, contratos assistenciais e capacidade instalada dos hospitais em cada regional.

As Centrais de Regulação de Urgências, com sedes em Cascavel, Foz do Iguaçu e Pato Branco, passarão a direcionar os pacientes considerando a gravidade do caso, tempo de resposta, localização e disponibilidade dos serviços. O Complexo Regulador Macro-Oeste, em Cascavel, ordenará a distribuição dos leitos hospitalares.

A Macrorregião Oeste abrange 94 municípios, compostos pelas Regionais de Saúde de Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo. As Regionais de Saúde atuarão de forma integrada com os hospitais para garantir o cumprimento das novas diretrizes.