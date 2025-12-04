Viroses no verão: veja dicas para evitar doenças típicas da estação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) emitiu um alerta sobre o aumento da incidência de viroses e Doenças Diarreicas Agudas (DDAs) com a chegada do verão e as altas temperaturas. Em janeiro de 2025, foram registrados 27 surtos de DDAs no estado, um número significativamente maior que os 5 surtos do mesmo período do ano anterior.

As DDAs, caracterizadas por três ou mais episódios de diarreia em 24 horas, podem variar de leves a graves. A transmissão ocorre principalmente pela via fecal-oral, através do consumo de água e alimentos contaminados, contato com objetos infectados ou de pessoa para pessoa. Idosos, crianças, gestantes e pessoas com baixa imunidade devem redobrar os cuidados.

Dados da Sesa mostram que as Unidades Sentinelas de DDA registraram 12.198 casos na primeira semana epidemiológica de 2025, superando os 9.067 casos do mesmo período em 2024. O Laboratório Central do Estado (Lacen) identificou o norovírus como responsável por 37% dos casos nos dois primeiros meses do ano.

Como prevenir viroses e Doenças Diarreicas Agudas

Para prevenir as DDAs, a Secretaria recomenda medidas como lavar as mãos frequentemente, desinfetar superfícies e utensílios de cozinha, proteger alimentos de contaminação, usar água tratada e descartá-la adequadamente. Em caso de sintomas, é importante manter-se hidratado e buscar orientação médica, evitando a automedicação.

A Sesa-PR ressalta que a colaboração da população com essas medidas preventivas é fundamental para evitar a propagação de doenças e possíveis surtos.