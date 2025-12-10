Sanepar reduz tarifas para 228 mil famílias a partir de segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) implementará, a partir da próxima segunda-feira (15), uma redução de até 50% nas tarifas de 228.137 famílias. A medida efetiva o programa Tarifa Social de Água e Esgoto, criado pela Lei Federal 14.898 de junho de 2024, que prevê descontos para famílias de baixa renda com consumo de até 15 metros cúbicos (m³) de água por mês.

O benefício destina-se a famílias com renda per capita de até meio salário-mínimo, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou que tenham um membro recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A aplicação será automática para os usuários identificados no CadÚnico.

Paralelamente, o programa Água Solidária da Sanepar, que oferece desconto de até 80%, continuará ativo. Os dois programas juntos beneficiarão 608.177 famílias nos municípios atendidos pela Companhia.

Para manter o equilíbrio financeiro, conforme previsto na lei federal, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) estabeleceu um reajuste de 2,7% nas tarifas para os demais usuários, também a partir de 15 de dezembro.

A Sanepar reforça que, no momento, os clientes não precisam realizar nenhum cadastro para acessar o novo benefício. Posteriormente, aqueles que passarem a se enquadrar no perfil poderão buscar as Centrais de Relacionamento para inclusão.