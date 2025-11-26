Sanepar reduz perdas de água com tecnologia de inteligência artificial

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está utilizando uma ferramenta de inteligência artificial para identificar vazamentos ocultos em sua rede de distribuição de água. Em Cascavel, no Oeste do Estado, o dispositivo 4fluid, desenvolvido pela startup Stattus4, detectou 1.100 vazamentos em um ano, sendo 600 deles ocultos, após inspecionar quase 70 mil pontos em 900 quilômetros de tubulações.

O 4fluid integra inteligência artificial e capacidade de escuta avançada para mensurar pontos que exigem manutenção de forma mais rápida e confiável. A tecnologia reduz o tempo de varredura em 50% comparado a métodos tradicionais, com uma precisão entre 60% e 70% na identificação de vazamentos.

Como resultado das inspeções em Cascavel, foram realizados reparos em 26 redes e identificadas mais de 700 ligações irregulares. A intervenção resultou na redução de perda de 100 litros por ligação por dia, evitando o uso de 700 caminhões-pipa adicionais.

O sistema funciona através da coleta de dados em campo, que são enviados para a nuvem e analisados pela inteligência artificial. Equipes utilizam um coletor com haste para fazer a varredura nos medidores de água, e os dados podem ser acessados via internet.

A tecnologia faz parte do Programa Sanepar 5.0, que integra ações da empresa focadas em novas tecnologias e inovação para melhorar os serviços de saneamento. Além de Cascavel, o sistema está sendo testado em municípios do Sudoeste e Centro Sul do Paraná, e em Curitiba.