Sanepar promove oficina sobre plantas medicinais e PANCs em Castro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Sanepar realizou uma oficina gratuita em Castro, nos Campos Gerais, focada no resgate de saberes populares sobre plantas medicinais e no potencial nutritivo das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs). O evento ocorreu nesta quarta-feira (26) no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Luiz King, na Vila Santa Cruz, reunindo 30 participantes.

A atividade, apoiada pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Castro, ensinou de forma prática o cultivo, a colheita e o processamento de diversas espécies. Crislaine Mendes, gestora de educação socioambiental da Sanepar, explicou que a oficina visa esclarecer dúvidas sobre o uso das plantas medicinais e explorar o potencial das PANCs, que são facilmente encontradas na natureza.

Os participantes receberam um kit de jardinagem, mudas e insumos, aprendendo desde o plantio e manutenção das plantas até o preparo de chás e infusões. A oficina também proporcionou a troca de experiências sobre hábitos tradicionais, como o uso da tanchagem para gargarejo e do chá de erva-doce para acalmar recém-nascidos.

Monica Alves Teixeira, uma das participantes, destacou a importância dos remédios naturais em sua vida, enquanto Dona Alesia Schonenborn elogiou a oportunidade de aprender sobre plantas que não conhecia, como a capuchinha.

A oficina faz parte do Programa de Intervenção em Obras de Saneamento da Sanepar, que leva iniciativas socioambientais e educativas para comunidades beneficiadas por obras de saneamento. Em Castro, a companhia investe mais de R$ 70 milhões na ampliação do sistema de esgotamento sanitário e R$ 50 milhões no sistema de abastecimento de água, visando dobrar a capacidade de produção de água tratada para a cidade.