Sanepar leva serviços e tecnologia a Palmeira em programa de aproximação

A Sanepar realizou nesta quinta-feira (11) a 9ª edição do programa “Sanepar Perto de Você” em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. O evento, que aconteceu no Ginásio de Esportes Sebastião Santos, reuniu cerca de mil alunos da rede de ensino e membros da comunidade local durante cinco horas de atividades focadas em educação ambiental, prestação de serviços e integração.

O programa, que já passou por outros oito municípios paranaenses, tem como objetivo principal melhorar o relacionamento com os clientes e aproximar a empresa da população. Durante o evento, os participantes puderam conhecer de perto algumas das tecnologias utilizadas pela Sanepar, como o Robô de Investigação – pequenas esferas com Inteligência Artificial que detectam vazamentos ocultos sem necessidade de obras invasivas.

Além das demonstrações tecnológicas, o evento contou com uma réplica de miniestação de tratamento de água, maquetes sobre saneamento rural e um Laboratório de Análises Móvel. Os visitantes também tiveram acesso a atendimento via totem e presencial, distribuição de água e participaram de jogos educativos.

A Prefeitura de Palmeira aproveitou a ocasião para oferecer serviços essenciais à população, incluindo atendimento médico, odontológico e de vigilância sanitária. Na área ambiental, houve distribuição de mudas frutíferas e ações voltadas para o bem-estar animal, como microchipagem de cães e cadastro para castração.

O programa “Sanepar Perto de Você” já envolveu aproximadamente 5 mil pessoas em suas nove edições, cumprindo seu propósito de estreitar laços entre a empresa, as comunidades locais e as administrações municipais.