Sanepar lança nova fase do projeto Estação com mascote Aqualino

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) iniciou nesta quarta-feira (3) a nova etapa do projeto Estação Sanepar, que levará educação ambiental a 185 cidades atendidas pela empresa. A novidade desta edição é a combinação de tecnologia e nostalgia, com o retorno do mascote Aqualino, popular entre os paranaenses nas décadas de 1980 e 1990.

O novo Aqualino mantém o formato de gota d’água, mas recebeu um visual moderno. Segundo Palloma de Felix, gerente de Desenvolvimento Socioambiental, a volta do personagem visa conectar gerações. Durante o lançamento, Wilson Bley, diretor-presidente da Sanepar, enfatizou a urgência da conscientização sobre o uso racional da água.

O projeto conta com três novos veículos adaptados, equipados com quiosques tecnológicos chamados Smart Moovs. Essas unidades móveis oferecem jogos virtuais educativos, telas de alta definição e tecnologia imersiva. Além disso, há jogos de tabuleiro gigantes e maquetes interativas que demonstram os processos de tratamento de água e esgoto.

As unidades móveis iniciarão seu percurso pelo Litoral paranaense, atendendo Guaraqueçaba, Morretes e Antonina. Durante o verão, o projeto estará presente nas praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. Posteriormente, cada van percorrerá uma região do Estado, focando principalmente em estudantes de escolas municipais.

No evento de lançamento, alunos da Escola Municipal Irmãos Rebouças e filhos de funcionários da Sanepar foram os primeiros a experimentar as novidades. Pais presentes elogiaram a iniciativa, destacando a importância da educação ambiental desde cedo e a eficácia da abordagem tecnológica para explicar conceitos complexos de forma acessível às crianças.