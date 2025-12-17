Sanepar investirá R$ 13 bilhões em saneamento nos próximos 5 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) aprovou um plano de investimentos de R$ 13,077 bilhões para os próximos cinco anos. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da empresa em reunião realizada no dia 11 de dezembro. Os recursos serão destinados à expansão e melhorias nas infraestruturas de saneamento no estado do Paraná.

Do total previsto, mais de R$ 12,5 bilhões serão aplicados diretamente em projetos de abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto. A maior parte desse valor, R$ 6,75 bilhões, será dedicada à expansão e modernização dos sistemas de esgotamento sanitário. Para o abastecimento de água, serão destinados R$ 5,85 bilhões.

O plano de investimentos da Sanepar visa impulsionar o desenvolvimento sustentável dos municípios e melhorar a qualidade de vida da população paranaense. A empresa opera em 345 municípios, sendo 344 no Paraná e um em Santa Catarina.

Para o ano de 2026, o plano prevê investimentos de R$ 2,62 bilhões, dos quais R$ 1,44 bilhão será destinado a projetos de esgotamento sanitário e R$ 918,4 milhões para abastecimento de água. Outros R$ 261,8 milhões serão aplicados em melhorias de infraestrutura.

Segundo a Sanepar, os investimentos estão alinhados com as melhores práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança) e incluem recursos para compliance ambiental. A empresa também busca ampliar parcerias entre os setores público e privado para acelerar projetos de maior impacto social.