Sanepar instala novos equipamentos para melhorar abastecimento em Palmas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Sanepar iniciará nesta semana a instalação de novos equipamentos na captação de água do Rio Caldeiras, em Palmas, no Sudoeste do Paraná. A operação visa substituir as bombas atuais por três novos conjuntos moto-bomba, cada um com 150 cavalos de potência. Essa mudança promete aumentar em 15% a disponibilidade de água para a população local.

As obras de interligação dos novos equipamentos começarão na manhã de quarta-feira (26) e têm previsão de conclusão até domingo (30). Durante esse período, o sistema operará parcialmente para minimizar impactos no abastecimento. No entanto, os moradores devem estar preparados para possíveis ocorrências de baixa pressão na rede ou interrupções temporárias no fornecimento de água.

O investimento total da Companhia em Palmas é de aproximadamente R$ 2 milhões. Além da instalação das novas bombas, quatro filtros da estação de tratamento de água da cidade também passarão por melhorias. Essas intervenções visam aumentar a eficiência operacional e energética do sistema, garantindo uma reserva técnica e reduzindo o consumo de energia em 20%.

A Sanepar recomenda que, durante o período das obras, os moradores utilizem a água tratada apenas para atividades essenciais, como alimentação e higiene pessoal. Apesar dos possíveis transtornos momentâneos, a empresa afirma que as melhorias resultarão em uma ampliação significativa do abastecimento na cidade.