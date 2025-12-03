Sanepar instala geradores no Litoral para garantir abastecimento no verão

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) iniciou a instalação de 31 geradores elétricos a diesel em cidades do Litoral paranaense. A medida visa garantir o abastecimento de água durante as festividades de fim de ano e o Verão Maior Paraná, período em que a demanda aumenta significativamente. O investimento estimado é de R$ 1,3 milhão, destinado a equipar captações, estações de tratamento de água e esgoto, reservatórios e principais estações elevatórias em Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná.

Os primeiros geradores foram instalados na captação Rio das Pombas e na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Matinhos, com operação prevista para iniciar ainda em dezembro. A ação busca prevenir interrupções no fornecimento de água causadas por eventuais quedas de energia na região, evitando transtornos para residentes e turistas durante a época mais quente do ano.

O aumento da demanda de água no Litoral é expressivo durante a temporada de verão. Segundo a Sanepar, o volume cresce cerca de 60% nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, podendo superar 100% durante as festividades de fim de ano. Marcos Eduardo Diniz, gerente da Regional Litoral, explica que os geradores funcionarão como uma segurança operacional, disponíveis ao longo de toda a temporada para solucionar problemas de intermitência no fornecimento.

Além da instalação dos geradores, a Sanepar planeja realocar 30 empregados para as estações do Litoral, aumentando a mão de obra local disponível para atender possíveis ocorrências. Os equipamentos permanecerão em funcionamento até o final de fevereiro.

A companhia também implementará outras ações no Litoral, como pontos de hidratação, chuveiros, atividades ambientais e limpeza das praias após os shows da temporada. Todas as informações sobre a programação do Verão Maior Paraná estão disponíveis no site oficial do evento.