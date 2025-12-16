Sanepar instala ecobarreira em canal de Matinhos para conter lixo flutuante

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma nova ecobarreira foi instalada nesta terça-feira (16) no canal de escoamento de águas pluviais na Avenida Paraná, em Matinhos, litoral do Paraná. A estrutura metálica, posicionada a 150 metros da praia de Caiobá, tem como objetivo conter o lixo flutuante lançado nos rios interligados ao canal antes que chegue ao mar.

Projetada e construída por funcionários da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) em Campo Mourão, a barreira ecológica pesa cerca de meia tonelada e tem 6,8 metros de extensão. Feita de metal inoxidável para evitar a corrosão marítima e utilizando balões plásticos reaproveitados para flutuação, a estrutura foi ancorada em ambos os sentidos do canal para lidar com o fluxo duplo das águas.

Alexsandro da Silva, idealizador do projeto, explicou que o design considerou as mudanças de maré: “Ancoramos a barreira nos dois sentidos, tanto para o oceano quanto o contrário”. A instalação agora entra em fase de testes, com os criadores monitorando seu funcionamento para possíveis ajustes.

Conscientização ambiental

Além de melhorar a qualidade das águas que chegam ao mar, a ecobarreira visa promover a consciência ambiental entre moradores e turistas. Wilson Bley, diretor-presidente da Sanepar, destacou a importância da iniciativa: “É um exemplo de cidadania, engajamento e consciência ambiental”.

Esta é a segunda ecobarreira instalada pela dupla de funcionários da Sanepar, sendo a primeira no Rio do Campo, em Campo Mourão. A ação no litoral busca demonstrar aos veranistas o volume de material indevidamente descartado nos rios, que pode causar obstruções e enchentes.

A Prefeitura de Matinhos autorizou prontamente a instalação, reconhecendo os potenciais benefícios ambientais da iniciativa. Nos próximos dias, a equipe responsável avaliará a frequência necessária para a coleta do lixo retido pela estrutura, contribuindo para manter as praias e o mar mais limpos durante a temporada de verão.