Sanepar instala ecobarreira em canal de Matinhos para conter lixo flutuante

Uma nova ecobarreira foi instalada nesta terça-feira (16) no canal de escoamento de águas pluviais na Avenida Paraná, em Matinhos, litoral do Paraná. A estrutura metálica, posicionada a 150 metros da praia de Caiobá, tem como objetivo conter o lixo flutuante lançado nos rios interligados ao canal antes que chegue ao mar.

A barreira ecológica foi projetada e construída em Campo Mourão pelos colaboradores da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Alexsandro da Silva e Plínio da Silva Garcia. Com 6,8 metros de extensão e pesando cerca de meia tonelada, a estrutura é feita de metal inoxidável para evitar a corrosão marítima e utiliza balões plásticos reciclados para flutuação.

Funcionamento e objetivos da ecobarreira

A ecobarreira foi ancorada nos dois sentidos do canal, considerando o fluxo da água do continente para o mar e o refluxo causado pelas marés. Além de melhorar a qualidade das águas lançadas ao mar, a iniciativa visa promover a consciência ambiental dos veranistas, mostrando o volume de material descartado indevidamente nos rios.

Nos próximos dias, os criadores da barreira acompanharão seu funcionamento para possíveis ajustes e para estimar a frequência necessária de coleta do entulho retido. A instalação da ecobarreira em Matinhos foi autorizada pela prefeitura local e é vista como uma ação de cidadania e engajamento ambiental.

Esta é a segunda ecobarreira finalizada pela dupla de colaboradores da Sanepar, sendo a primeira instalada no Rio do Campo, em Campo Mourão. A iniciativa foi inspirada na Ecobarreira do Rio Atuba, em Curitiba, que já conteve cerca de 20 toneladas de resíduos.