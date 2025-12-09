Sanepar inicia monitoramento remoto de esgoto em Foz do Iguaçu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Sanepar iniciou um projeto de monitoramento remoto em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, para identificar níveis de efluentes em pontos de acesso às redes subterrâneas. O objetivo é evitar o extravasamento de esgoto para as ruas. O projeto-piloto utiliza telemetria em 10 Poços de Visitas (PVs) da cidade, com previsão de expansão para mais 20 pontos.

Os PVs são locais que permitem o acesso às tubulações subterrâneas para inspeção, manutenção e desobstrução. São identificáveis pelas tampas de metal circulares em ruas ou calçadas. O extravasamento pode ocorrer por entupimento da rede ou excesso de água pluvial, causando prejuízos à população e ao meio ambiente.

Como funciona o sistema

O sistema utiliza um dispositivo semelhante a uma boia de caixa d’água, acoplado a um sensor eletrônico. Quando o nível de esgoto atinge a boia, o sensor envia um alerta para a central de monitoramento, a central de controle operacional e dispositivos eletrônicos. Uma equipe técnica é então acionada para verificar a situação e realizar a desobstrução, se necessário.

Nos locais sem telemetria, o monitoramento é feito presencialmente por técnicos da Sanepar, que seguem um roteiro diário para verificar pontos críticos e realizar manutenção preventiva. A população pode contribuir para evitar extravasamentos evitando ligações irregulares de água pluvial na rede de esgoto e instalando caixas de gordura adequadas.